政院籲儘速審1.25兆國防特別條例及院版財劃法 國民黨團：賴總統接受詢答理所應當

立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案，阻擋排入12日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。行政院發言人李慧芝表達遺憾，並持續呼籲立法院能儘速進行審查。對此，立法院國民黨團晚間表示，面對史無前例的高額軍事預算，人民至今看不到細項規劃，國民黨團要求賴清德來立法院報告，並接受詢答理所應當，連這麼卑微的要求都想拒絕，杯葛國防預算的當然是民進黨自己。

國民黨團指出，史上最高額、破紀錄的國防特別預算提出後，國民黨要求總統賴清德兌現選舉承諾，到立法院報告特別預算，並接受詢答，正面回答全體國人對財政負擔、預算排擠以及軍購延宕的疑慮，合情合理，也是負責任的在野黨該做的事。

國民黨團表示，結果民進黨不分青紅皂白，一手扣在野黨阻礙國防的紅帽子，另一手胡亂比喻。將破兆國防經費比喻成「上廁所要用的衛生紙」、「家家戶外買的壽險保單」，將專業國防軍售當成兒戲，這樣的執政團隊，難怪賴清德不敢正面對決，呼籲「萊爾校長」快點出來打球。

