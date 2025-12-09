為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白再度封殺1.25兆國防預算 政院回應了

    2025/12/09 20:19 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝今日呼籲，立法院儘速審查政院版財劃法。（資料照）

    立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案，阻擋排入12日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。對此，行政院發言人李慧芝表達遺憾，並持續呼籲立法院能儘速進行審查。

    李慧芝強調，院版財劃法修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及「財政收支劃分法」的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設，可惜至今立法院依舊未審議。

    李慧芝指出，此外，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度也不斷升高。台灣作為負責任的區域及國際成員，除了持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

    李慧芝強調，為提升國家基本戰力、維護我國主權及安全，立法院應儘速審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展、人民能獲得照顧。

