蔣萬安嗆封小紅書打詐成效 苗博雅批不看資料、逢中就盲目護航

台北市議員苗博雅說，蔣萬安看到中國就盲目護航，意識形態已經掩蓋了他的專業。（資料照，記者何玉華攝）

內政部決定封鎖中國社交軟體「小紅書」一年，台北市長蔣萬安批評是「民進黨反中反到變共產黨」，今（9）天又說，民進黨硬拗其他社群平台在台灣有據點，可以要求改善，反問中央「追回了多少、打詐成效如何？」社會民主黨台北市議員苗博雅要蔣萬安發言前好好看一看資料，看到中國就盲目護航，意識形態已經掩蓋了他的專業。

內政部長劉世芳對蔣萬安批評「民進黨反中反到變共產黨」回應說，台灣沒有共產黨，質疑這種說法是反對打擊詐騙嗎？蔣萬安今（9）早出席市政會議前，被追問對劉世芳回應的看法。

蔣萬安說，民進黨假借打詐的名義，實則操縱意識形態。如果真的有決心好好打擊詐騙，沒有人會反對，都全力支持，但封小紅書，對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書、LINE，到底做了什麼？批評中央「硬拗」說其他社群平台在台灣有據點、有分公司，可要求改善，「追回了多少金流，打詐成效如何？」民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

苗博雅要蔣萬安發言前好好看一看資料。苗博雅說，臉書從去年8月至今年11月底，配合政府打詐通報下架11萬則詐騙廣告。Line配合政府通報停權9萬個詐騙帳號。這些都顯示平台業者的配合是達成源頭阻詐的關鍵。而小紅書對台灣政府打詐通報不讀不回，配合件數是0件。

苗博雅說，蔣萬安也曾當過立委，應該很清楚知道這次政府停止解析小紅書網址的法源依據，是來自民選立法院通過的打詐專法。小紅書如果不服，也可以派代表來台灣打行政訴訟。跟中共那種人治無法治的狀態完全不同。

她認為，蔣萬安的發言好像沒看過資料也沒有法治常識，純粹為了討好一部分選票，「看到中國就盲目護航，蔣萬安的意識形態已經掩蓋了他的專業。」

