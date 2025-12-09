助理費除罪化修法惹議 立院司法、衛環11日變更議程討論

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委今變更11日委員會議程，將討論「助理費除罪化」等相關議題。（資料照）

國民黨立委陳玉珍銜命提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會今臨時變更週四（11日）議程，將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。另將審查「立法院公費助理任用法草案」。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。

對此，司法委員會民進黨籍召委莊瑞雄今臨時變更11日議程，將原本2天1次會、要審查監察院函請審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」案，變更為邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。

此外，11日當天也將審查民進黨立委許智傑等23人所提出的「立法院公費助理任用法草案」案。

除司法委員會之外，民進黨團幹事長鍾佳濱今也在黨團記者會上表示，11日社會福利及衛生環境委員會也將變更議程，將原本考察「台北市興隆會所：社會救助與貧窮議題」，改為邀請勞動部長洪申翰等官員，就「助理費除罪化」修法對於民代助理所造成的影響與衝擊進行說明。

