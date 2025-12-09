助理費修法擴及地方？ 新北議員顏蔚慈轟陳玉珍「亂搞自肥」

國民黨立委陳玉珍日前提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，並擴大修法，擬將縣市議會議員一併納入適用。對此，新北市議員顏蔚慈痛批，陳玉珍亂搞自肥、還要拖地方民代下水。（記者羅國嘉攝）

國民黨立委陳玉珍日前提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，並擴大修法，擬將縣市議會議員一併納入適用。對此，新北市議員顏蔚慈痛批，陳玉珍亂搞自肥、還要拖地方民代下水。

顏蔚慈指出，陳玉珍提案要求將公費助理全部改回由立委自行聘用，甚至連薪資、健康檢查、文康活動在等費用都不需檢附單據。等於一年高達近800萬元公帑，直接由立委「自行運用」流向不明，痛批此舉簡直大開倒車、嚴重損害助理勞動權益，就連藍營助理都集體反彈，陳玉珍仍一意孤行，甚至大言不慚說要地方民代也一起改。

顏蔚慈表示，以新北市現行制度為例，公費助理由議會聘任，薪資直接匯入助理帳戶，統一由議會扣除勞健保費。目前地方助理的福利遠比不上立法院助理，沒有健康檢查費用，也沒有文康活動費用。公費助理機制已是最基本的保障，不應為了陳玉珍及少數國民黨委員的私利而被犧牲。

顏蔚慈強調，公費助理制度是國家長期栽培專業政策幕僚的重要基石，穩定的民主制度需要穩定的專業幕僚。無論中央或地方都應持續提升公費助理的保障。呼籲陳玉珍懸崖勒馬。

