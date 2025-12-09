為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌再怒告週刊！黃帝穎批「蓋牌式」提告：騙小草不懂法律

    2025/12/09 18:21 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌的爭議持續延燒，今（9日）《鏡週刊》再度踢爆，凱思國際負責人李麗娟近期恐遭檢調傳喚，若其鬆口黃國昌恐面臨7年以上的重罪，而黃國昌則強烈反擊並提起告訴。對此，律師黃帝穎表示，提告不是一狀吃到飽，並直言，「騙小草不懂法律？」

    黃帝穎於臉書粉專提到，《鏡週刊》今日踢爆李麗娟為人頭，以姻親表弟的現金存款成立凱思，而檢調近日恐約談關鍵人士，但黃國昌怒嗆已對相關報導提出民、刑事告訴。黃帝穎質疑，「黃國昌何時提告？提告的事實是什麼？」強調黃國昌拿已提告回應社會質疑，有明顯2大法律謬誤。

    黃帝穎解釋，司法是「不告不理」原則，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭，及姻親表弟現金存款都是新事實，不會是黃國昌過去提告的範圍，提告不是一狀吃到飽，「黃國昌用已提告當回應，明顯騙小草不懂法律，根本未回答『養狗仔的錢從哪來』這幾個月來社會普遍質疑的根本問題。」

    另外，黃帝穎說到，黃國昌近期都用已經提告來回應社會疑慮，但黃國昌對哪些報導不實提告，卻始終講不清楚，「一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，把提告當成狗仔跟拍政敵及臺雅200萬涉嫌受賄的遮羞布！？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播