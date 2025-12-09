黃國昌再怒告週刊！黃帝穎批「蓋牌式」提告：騙小草不懂法律

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌的爭議持續延燒，今（9日）《鏡週刊》再度踢爆，凱思國際負責人李麗娟近期恐遭檢調傳喚，若其鬆口黃國昌恐面臨7年以上的重罪，而黃國昌則強烈反擊並提起告訴。對此，律師黃帝穎表示，提告不是一狀吃到飽，並直言，「騙小草不懂法律？」

黃帝穎於臉書粉專提到，《鏡週刊》今日踢爆李麗娟為人頭，以姻親表弟的現金存款成立凱思，而檢調近日恐約談關鍵人士，但黃國昌怒嗆已對相關報導提出民、刑事告訴。黃帝穎質疑，「黃國昌何時提告？提告的事實是什麼？」強調黃國昌拿已提告回應社會質疑，有明顯2大法律謬誤。



黃帝穎解釋，司法是「不告不理」原則，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭，及姻親表弟現金存款都是新事實，不會是黃國昌過去提告的範圍，提告不是一狀吃到飽，「黃國昌用已提告當回應，明顯騙小草不懂法律，根本未回答『養狗仔的錢從哪來』這幾個月來社會普遍質疑的根本問題。」

另外，黃帝穎說到，黃國昌近期都用已經提告來回應社會疑慮，但黃國昌對哪些報導不實提告，卻始終講不清楚，「一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，把提告當成狗仔跟拍政敵及臺雅200萬涉嫌受賄的遮羞布！？」

