國際人權日將屆 政院：台灣為亞洲最堅實民主國家

行政院政委林明昕致詞表示，在全球民主面臨新挑戰的此刻，台灣透過跨國對話深化歷史記憶、強化民主韌性，更具關鍵意義。（行政院提供）

行政院今、明兩天舉辦「2025人權日國際研討會」，以「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」為題，邀集西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭、捷克等國專家學者齊聚交流。行政院政委林明昕致詞表示，在全球民主面臨新挑戰的此刻，台灣透過跨國對話深化歷史記憶、強化民主韌性，更具關鍵意義。

林明昕指出，自1950年起，聯合國將每年12月10日訂為「國際人權日」。然而，在同樣的50年代，台灣卻步入了漫長的戒嚴與白色恐怖，人權受到侵犯與壓迫，社會長期處於噤聲與恐懼的氛圍之中。如今，半個世紀過去，根據美國《自由之家》2025年全球自由報告，台灣在195個國家評比中，自由度名列亞洲第二，顯示台灣為亞洲最堅實的民主國家之一，深具民主韌性。

請繼續往下閱讀...

在轉型正義工作方面，林明昕表示，依據聯合國轉型正義架構，完整的推動需涵蓋「真相、正義、平復、保證不再發生、紀念記憶」五大面向。我國自106年「促進轉型正義條例」施行以來，持續以系統性的方式推動轉型正義工程。在今年，行政院陸續完成多項重要政策，包括「轉型正義階段政策重點策進方案」、「促進轉型正義基金策略計畫」、「不義遺址保存行動策略」及「戰後原住民族轉型正義強化方案」等，這些策略計畫多面向的關照與任務推動，正契合聯合國強調的整全式轉型正義精神。

林明昕強調，國際經驗告訴我們，面對過去，沉默不是選項。唯有不斷反省、學習與進行體制性改革，才能避免悲劇重演。戰後許多國家同樣經歷威權統治創傷，在共同課題下有不同的脈絡與作法，其改革經驗足供台灣參考借鏡，包括西班牙從《歷史記憶法》到《民主記憶法》重新定位國家對獨裁歷史的責任、德國以普及的歷史教育建立反省文化、韓國設立重啟真相和解委員會、立陶宛以社會保障機制回應創傷，波蘭與捷克則透過跨國記憶網絡與口述歷史工程，讓個人故事成為社會集體記憶的一部分。

林明昕也指出，台灣為世界人權與民主價值的堅實夥伴，將以自身的轉型正義經驗，為世界的自由與人權地圖，拼回一塊曾經失落的拼圖。

行政院人權及轉型正義處表示，為響應12月10日國際人權日，透過舉辦本次國際研討會，搭建與世界各國交流還原歷史真相、轉型正義政策與制度經驗的平臺，會議報名相當踴躍，匯聚國內外學者、政府機關、政治受難者及家屬、民間團體與年輕世代，展現公民社會對轉型正義的共同關懷。

人權處強調，期盼透過持續的對話與交流，厚植公民社會的能量，讓更多經驗得以被看見、被理解，也讓台灣的公民社會更具力量，支持民主在這片土地上更深、更穩地扎根。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法