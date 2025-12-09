為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提助理費除罪化爭議大 張博洋：挖國安漏洞直通中國

    2025/12/09 17:18 記者王榮祥／高雄報導
    陳玉珍提助理費除罪化案爭議大，張博洋憂心將形同國家立法中心挖國安漏洞直通中國。（張博洋提供）

    國民黨立委陳玉珍提出的助理費除罪化法案引發爭議，高市議員張博洋憂心一旦法案通過，形同國家立法中心挖一個巨大的國安漏洞、直通中國。

    張博洋表示，國民黨立委陳玉珍與連署的28名藍委，在立院提出「助理費統籌運用、免檢據核銷」修法版本，本質上就是將詐領助理費全面合法化，企圖把貪污合理包裝成制度改革。

    他指出，長年以來，台灣政治圈不乏人頭助理、虛報薪資的貪污案例，某些不肖民代利用「公費助理名單」把國家編列給專業幕僚的公帑轉手放進口袋，不管是低薪高報、回捐、公積金等手法就跟詐騙集團行騙一樣層出不窮。

    張博洋強調，民代助理非一般行政人員，工作內容包含撰寫法案、準備質詢、研究預算、了解民意、調閱資料，是國會正常運轉的核心基礎，又或擔任文案美編、社群管理、經營地方組織、立委隨行等，高度專業且包山包海。

    如果助理費變成立委私房錢，薪資不再有固定結構，而只是「老闆想給多少就多少」，那麼專業幕僚就會因職場環境不透明及惡化而快速流失。

    張博洋提醒，台灣政治圈早出現「助理遭中共滲透」的真實案例，國民黨、民進黨都有助理遭中共情報單位吸收，涉及向中國提供國會動向、收集敏感資訊，甚至提供外洩文件的；這類滲透能成功原因之一，就是助理薪資普遍偏低、制度不透明，低薪高壓環境讓外部勢力有機會。

    他認為，國民黨提出這種不受監督的黑箱制度不是改善，是在國家立法中心挖一個巨大的國安漏洞直通中國。

    圖
    圖
