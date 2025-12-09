批國民黨把人民當白癡！公督盟：恐再修法將叛國間諜除罪

公督盟執行長張宏林提醒，國民黨未來有可能會對叛國通敵、涉及間諜等人除罪。（資料照）

繼提案修法欲將立委、縣市議員等民代助理費除罪化後，國民黨立委陳玉珍今日在程序委員會再提出「公職選罷法」，將「緩刑期間」的犯罪輕微案件納入參選資格，遭疑是在為涉屏東安泰醫院9死火警案的藍委蘇清泉解套。對此，公督盟執行長張宏林今提醒，國民黨如果看台灣民眾反彈不大，或者也無力制止他們的亂搞，未來有可能會對叛國通敵、涉及間諜等人除罪。

張宏林受訪時痛批，貪汙、犯罪的除罪已經是在踐踏民主，如此提案沒有底線把人民當作白痴，把原本黑的變成白的，傳出該提案是源於國民黨中央的建議，國民黨秘書長李乾龍曾針對助理費除罪化向陳玉珍遊說，若真是如此，國民黨不只是在做貪汙除罪的修法，更是個為犯罪者漂白的大本營。

「若國民黨內部沒有制衡機制，將是國民黨內的集體下沉！」張宏林直言，國民黨團總召傅崐萁本身就是個犯罪者，國民黨現在的處理方式，是可以理解，但對於台灣的民主所造成傷害會非常非常大。

張宏林批評，國民黨在立法院一方面癱瘓行政，接下來又要摧毀司法，把所有司法定義曲解，對台灣將是非常大的災難。他也示警，國民黨如果看台灣民眾反彈不大，或者也無力制止他們的亂搞，未來有可能會對於叛國通敵、涉及間諜等人除罪，幫忙漂白中國共產黨，用溫水煮青蛙的除罪修法方式癱瘓行政，破壞司法，徹底消滅中華民國憲政與自由民主。

