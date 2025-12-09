列「藍白毀國賣台N部曲」 民進黨轟：拆除防線、掏空台灣

民進黨今在臉書列出「藍白毀國賣台N部曲」，質疑在野黨扯台灣後腿、掏空國家制度。（圖擷取自民進黨臉書）

民進黨今在臉書列出「藍白毀國賣台N部曲」，質疑國民黨、民眾黨在國會胡亂修法，一步步鬆綁法規、一條條拆除台灣的安全防線、一層層弱化政府治理能力，看似修法，實則扯台灣後腿、掏空國家制度，讓台灣深陷泥淖。

民進黨批評國民黨、民眾黨在國會作亂的斑斑劣跡數不清，並詳列近期備受爭議的多項法案。逕付二讀闖關中的「離島建設條例」修法，將使離島自貿區淪為「一國兩制示範區」，人員、團體、資本全部不設防；「衛星廣播電視法」修法則刪除黨政軍條款罰則、讓中天大復活；「不當黨產條例」修法，魚肉台灣不義的救國團黨產，讓國民黨放回口袋；還有即將表決闖關的「反年改」修法，將虧空國家，全民負擔！

民進黨指出，已提案的「國籍法」修法讓中配在台灣參政不用放棄中國籍，是效忠中國還是台灣？「立法院組織法」修法推動貪污助理費除罪化；「貪污治罪條例」修法讓貪污5萬以下除罪化；「總統副總統選罷法」修法讓未登記前賄選免罰！

民進黨接著說，兩度提案後暫時撤案的「兩岸人民關係條例」修法，將中配入籍6年改4年；已三讀、還惡修兩次的「財政收支劃分法」修法，放任立法院濫權，掏空中央，阻礙重大施政；已三讀的「憲法訴訟法」修法，侵犯司法權，癱瘓憲法法庭！

民進黨痛斥，破壞很快，重建卻需要很多時間修復。請藍白別再為了自己的政治利益而胡亂修法，因為承擔代價的終究是台灣人民！

