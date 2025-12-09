為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠轟再擋1.25兆國防預算換「鄭習會」門票 國民黨：荒謬牽扯

    2025/12/09 16:55 記者林欣漢／台北報導
    立法院程序委員會，藍白聯手封殺院版財劃法的表決結果，民進黨團立委們高舉海報表達不滿。（記者田裕華攝）

    立法院程序委員會，藍白聯手封殺院版財劃法的表決結果，民進黨團立委們高舉海報表達不滿。（記者田裕華攝）

    藍白立委今天再度聯手封殺1.25兆國防特別條例排入審查議程，民進黨發言人韓瑩痛斥，賣台可以、保台不行？北京要求鄭麗文提供的「三張門票」中，就提及阻擋賴政府國防預算及國安法制，鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。對此，國民黨發言人江怡臻指出，國民黨已聲明1.25兆國防預算與副主席訪陸時序不同，民進黨荒謬牽扯，就是在護航揮霍鉅資軍購，犧牲民生經濟，以抹紅掩飾天價預算。

    江怡臻再次重申沒有「三張門票」的問題，國民黨也已嚴正否認，很遺憾民進黨仍執意相信謠言，甚至製造謠言，自證從頭到尾都是政治操作。

    韓瑩指出，面對中國擴張威脅步步進逼，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著將條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播