綠轟再擋1.25兆國防預算換「鄭習會」門票 國民黨：荒謬牽扯

藍白立委今天再度聯手封殺1.25兆國防特別條例排入審查議程，民進黨發言人韓瑩痛斥，賣台可以、保台不行？北京要求鄭麗文提供的「三張門票」中，就提及阻擋賴政府國防預算及國安法制，鄭麗文嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。對此，國民黨發言人江怡臻指出，國民黨已聲明1.25兆國防預算與副主席訪陸時序不同，民進黨荒謬牽扯，就是在護航揮霍鉅資軍購，犧牲民生經濟，以抹紅掩飾天價預算。

江怡臻再次重申沒有「三張門票」的問題，國民黨也已嚴正否認，很遺憾民進黨仍執意相信謠言，甚至製造謠言，自證從頭到尾都是政治操作。

韓瑩指出，面對中國擴張威脅步步進逼，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟習近平會面，急著將條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

