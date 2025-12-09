為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南韓電子入境卡稱我國「中國台灣」 外交部：重新檢視台韓關係

    2025/12/09 16:43 記者黃靖媗／台北報導
    外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日於外交部例行記者會說明南韓電子入境卡不當稱我的後續。（記者黃靖媗攝）

    外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日於外交部例行記者會說明南韓電子入境卡不當稱我的後續。（記者黃靖媗攝）

    南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統自今年2月上線至今，入境資料、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，外交部也注及台韓貿易存在鉅額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將全面重新檢視與南韓政府的關係，也呼籲南韓政府儘快與我方共同為促進台韓關係努力，並改正不當稱我等舉措。

    劉昆豪今（9）日於外交部例行記者會說明南韓電子入境卡不當稱我的後續，他指出台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼。

    劉昆豪表示，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注及台韓之間在貿易上存在巨額逆差的情形，都顯示兩國關係仍有不對等之處。

    根據經濟部國貿署資料，台韓貿易去年逆差高達229億美元，較2023年貿易逆差額102.12億美元劇增，我國主要從南韓進口積體電路、石油製品、環烴等產品。

    劉昆豪指出，外交部除了已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正之外，也將全面重新檢視與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

    外交部呼籲，南韓政府應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播