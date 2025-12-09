為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    修法為蘇清泉開後門？陳玉珍：蘇沒被判緩刑 本就可以參選

    2025/12/09 16:19 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍今日在程序委員會提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，將「緩刑期間」的犯罪輕微案件納入參選資格。民進黨團書記長陳培瑜受訪表示，這個法案就是在幫蘇清泉開後門。對此，陳玉珍回應，她的提案不是在幫助蘇清泉，蘇沒有被判緩刑，本來就可以參選，如果民進黨立委邱議瑩被判拘役得易科罰金，都可以參選的話，更輕微的緩刑為什麼不能參選呢？而且她的提案已經排除黑金槍毒，同樣不得參選。

    陳玉珍還說，蘇清泉並沒有緩刑，他是緩起訴，這是完全不一樣的概念，陳培瑜身為立委，連緩起訴和緩刑都搞不清楚，要不要回去讀一下六法全書？

    有意角逐屏東縣長的蘇清泉涉入屏東安泰醫院9死火警案，屏東地檢署日前將蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，10月撤銷發回重新偵辦，目前判決結果尚未出爐。

    陳培瑜表示，陳玉珍的提案就是在幫蘇清泉開後門，蘇清泉因為屏東醫院大火案獲得緩刑，大家覺得一片譁然，先不管司法系統為什麼這樣判，立法院裡面還要加碼幫蘇清泉提這個法案，「國民黨現在就是照顧自家人最有力，照顧完顏寬恒的貪污案之後，接下來照顧蘇清泉醫院大火的緩刑案」，民進黨沒有辦法接受。

