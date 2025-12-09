詐欺求償無門？ 政院打詐中心：研議詐騙補償基金

國民黨立委張智倫等人今召開「打詐實效與被害人權益保障」公聽會，要求政府建立追贓返還與被害人補償機制。（記者田裕華攝）

國民黨立委張智倫等人今召開「打詐實效與被害人權益保障」公聽會要求，政府建立追贓返還與被害人補償機制。對此，行政院打擊詐欺指揮中心代表現場給予正面回應，強調正在研議是否成立詐騙補償基金，提供補償被害人損失、民眾輔導等，已列為打詐中心今年及明年重點工作。

國民黨立委張智倫指出，從111年打詐綱領1.0的1.28億元，到1.5版的15億元，再到2.0版加上各部會計畫，114年度打詐相關預算已來到近70億元，115年度更編列83億元，「錢一路加碼，法一部一部修，為什麼被詐騙的案件數與財損還是降不下來？」他強調，預算效能與KPI必須說清楚，不是只看宣導場次，而是財損有沒有減少、追贓有沒有增加。

張智倫質疑，國人到銀行領10萬元可以被關切4小時，臉書、Threads等平台卻充斥假廣告，政府對守法民眾嚴格、對境外平台寬鬆，這種雙標必須徹底檢討，並要求行政院打詐指揮中心在一個月內，提出跨部會打詐預算與KPI的完整對照表，以及追贓返還具體成效。

國民黨立委吳宗憲則提及，據路透數據指出，臉書Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，猶如「只打蟑螂不除蟑螂窩」，應強勢要求平台調整演算法，提出具體的詐騙廣告減量與透明度KPI，且國內八成虛擬資產交易流向海外，金管會卻毫無強制力，導致境外平台成洗錢天堂。

吳宗憲呼籲，數發部和金管會應落實「平台演算法監管」與「虛擬資產實質落地」，否則預算將淪為空談，且被害人最在乎「錢能否拿回來」，法務部應將「追贓賠償」列為首要任務，積極查扣不法所得；司法院應將被害人數、詐騙規模與是否賠償列入具體審酌標準，絕不能再讓詐團有「高報酬、低風險」的心態，讓人民看得到司法正義。

國民黨立委林沛祥認為，如果只靠公部門防詐絕對不夠，必須同時從法律制度、科技工具、金融監理三個面向全面強化。藍委葛如鈞強調，數位人權是當前AI與科技快速發展下，全球關注的重要議題，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

4立委重申，行政院打詐指揮中心與各部會應在一個月內，針對公聽會提出的各項痛點，包括預算效能與KPI重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、以及追贓返還與被害人補償機制等，提出具體書面改善方案，送交立法院並對外公開接受檢驗。

行政院打詐中心執行秘書王琮聖回應，當司法機關查扣不法所得又無法在第一時間連接到被害人時，最後的結局都是充公，因此正研議是否移撥部分款項成立詐騙補償基金，補償被害人損失或提供民眾之後的輔導等，但涉及跨部會討論，不過會列為打詐中心今年及明年重點工作，盼未來把方案提出來時能獲立委支持。

