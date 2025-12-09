宜蘭縣長選舉藍白合人選農曆年前決定？張勝德：不應急於一時

宜蘭縣長選舉藍白合人選何時決定？議長張勝德（右）認為不應急於一時，藍委吳宗憲（左）則說，尊重兩黨處理機制。（資料照，記者江志雄攝）

宜蘭縣長選舉藍白合？民眾黨徵召的參選人陳琬惠盼透過民調在農曆年前決定人選，並稱自己是藍白最大公約數。爭取黨內提名的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德回應，時程可以討論，但不應急於一時；國民黨不分區立委吳宗憲則說，尊重兩黨處理機制。

陳琬惠今天（9日）接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，針對宜蘭縣長藍合白議題，她主張用民調決定，國民黨內部先做民調，再跟她PK，希望農曆年前確定人選，認為自己是藍白最大公約數。

宜蘭縣議長張勝德透過新聞稿指出，對於宜蘭縣長選舉藍白合人選，陳琬惠提出農曆年前拍板想法，他認為，決策不能只看時間，更應考量地方的承載度與候選人之間協調成熟度，時程可以討論，但不應急於一時，合作若要成功，必須讓支持者看到制度的公平性，這比搶快更重要。

針對「誰是最大公約數」說法，張勝德強調，最大公約數不應由任何個人自行宣示，要透過民調、地方意向探查等公開程序驗證，他深耕地方多年，了解宜蘭12鄉鎮發展需求，具備長期公共服務經驗，「若機制顯示我能承擔責任，我會義無反顧，若由他人出線，我也會尊重並支持」。

吳宗憲說，宜蘭縣是民進黨主席賴清德想要拿回的首要縣市，藍白人選一定要敢戰、耐打、抗壓，他擁有這樣要件，也有能力整合藍白力量，至於提名時程，尊重兩黨處理機制。

