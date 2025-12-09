民代貪污助理費就地合法引公憤 黃帝穎批違憲：踩到人民底線

民代貪污助理費就地合法引公憤 黃帝穎批違憲：踩到人民底線2025/12/09 14:35 記者謝君臨／台北報導
律師黃帝穎。（資料照）
國民黨立委陳玉珍銜命提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，律師黃帝穎表示，陳提案讓民代貪污「就地合法」，引起公憤，也抵觸釋字第299號解釋「先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之」意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則，踩到人民是非對錯的底線。
黃帝穎表示，陳玉珍提案「民代貪污助理費除罪化」，助理費改匯入民代帳戶，且完全由民代支配，甚至載明「不受貪污罪或刑法規範」，讓民代貪污「就地合法」，引起公憤。
請繼續往下閱讀...
黃帝穎指出，大法官釋字第299號解釋理由書中揭示「中央民意代表之待遇或報酬，無論名稱為何，均涉及人民之納稅負擔，且為國家之重要事項，應視其職務之性質，分別先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之。」
黃帝穎認為，陳玉珍提案修法將助理費改匯給立委，立委實質獲取每年780萬元公帑，抵觸釋字第299號解釋「先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之」意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則，踩到人民是非對錯的底線。
熱門賽事、球星動態不漏接