    政治

    搶白營票？應曉薇女兒回應網軍攻擊 戴「KP」徽章引關注

    2025/12/09 14:32 即時新聞／綜合報導
    應曉薇女兒應佳妤上傳影片回應網軍攻擊，衣服上別著「KP」徽章。（圖擷自「應佳妤Queena」臉書）

    明年2026將迎來九合一大選，國民黨籍台北市議員應曉薇因捲入京華城案恐難連任，23歲女兒應佳妤近來頻頻陪伴母親四處跑行程，被認為有可能是要「代母出征」。應佳妤今（9日）上傳影片回應網軍攻擊時，衣服上別著「KP」徽章，讓外界猜測是要爭取白營的票。

    據了解，應曉薇所在的台北市議員第五選區（中正、萬華），民眾黨2022年曾派出吳怡萱參選，吳當時獲得1.3萬多票成為「落選頭（最高票落選）」，應曉薇則拿到1萬9440票以最高票當選。

    不過，隨著應曉薇官司纏身，她頻頻帶著女兒應佳妤出鏡，頗有交棒的意味；至於民眾黨方面．2026地方選舉很有可能會繼續在第五選區推出吳怡萱。

    應佳妤今在臉書PO出影片，指稱她最近被青鳥、支持執政黨的網友批評是「世襲」，但她強調一切都要由市民決定，若想參選還是必須得到多數選民的認可才能勝任。

    值得注意的是，應佳妤在T恤領口上別了「KP」徽章，在網路上掀起討論，有人直呼吳怡萱要吃悶虧了；還有人認為本來小草票應該會投吳怡萱，現在多了應佳妤，搞不好掛個徽章就把票吸走了，讓吳怡萱有苦難言。

