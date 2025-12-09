莊瑞雄：助理費除罪化是開國庫後門 「嚴重違憲、不能接受！」

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

國民黨立委陳玉珍銜命提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄強調，「助理費除罪化是開國庫後門，嚴重違憲、不能接受！」他說，大法官早在釋字第299號講得清清楚楚，助理費就是公費，就是人民的錢。既然民代待遇需法律明文規範，助理費更不能例外。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。

對此，莊瑞雄表示，國民黨提出「助理費除罪化」修法，企圖把助理費從立法院直接發給助理，改成先匯給立委、免核銷、免檢據，甚至主張不受貪污罪限制。他必須嚴正表態：「這不是改革，是把公費變私帳，是在開國庫後門。」

莊瑞雄強調，大法官早在釋字第299號講得清清楚楚：「凡人民納稅負擔的支出，不論名稱為何，都必須以法律規範其用途與標準，始得編列預算。」助理費就是公費，就是人民的錢。既然民代待遇需法律明文規範，助理費更不能例外。

莊瑞雄續指出，若讓立委「免核銷、免檢據、免刑責」，將造成公費完全失去可追蹤性、審計制度形同癱瘓、人頭助理與濫用風險大增、等同替貪污治罪條例挖洞。他也質疑，「今天助理費除罪化，明天是不是研究費、建設費也能除罪化？台灣法治要不要了？」

「任何改革決不能犧牲法治原則。」莊瑞雄嚴正表示，助理費既屬公費，就必須透明、可稽核、要依法監督。「我反對把人民的納稅錢變成不受法律規範的私人帳戶。」

