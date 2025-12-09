惹議！台東縣社福宣傳編1000萬元 中低收入住宅改善僅編50萬

台東縣議員簡維國批判縣府社會處長陳淑蘭。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府社會處明年宣傳經費編了1000萬元，中低收入住宅修繕卻僅編50萬元，連續2天在縣議會預算審查引發爭議，雖然最後通過，社會處處長陳淑蘭則回應，行銷目的在於讓全國民眾了解縣府各項政策，並非僅限於縣內宣導。

縣議會昨天審查社會處21億社福預算，卡在明年宣傳經費編列1000萬元的爭議，無黨籍議員林參天動議刪除，國民黨議員楊招信則動議清點人數後散會，今天再審查時，社會處才提出細項，多位議員不滿，林參天動議清點人數，楊招信則動議刪除200萬元折衷處理；主席吳秀華裁定休息後，重新開議時，國民黨動員出席過半數，林參天無法再動議清點，但楊招信動議刪200萬也未獲足額附議，照預算金額通過。

民進黨縣議員簡維國指出，社會處往年並無此預算，社福成果理應做得好，大家都會知道，無需過度行銷，認為這筆支出「沒有必要」，強烈質疑這筆鉅額行銷費是否與縣長卸任及2026年台東博覽會等活動有所關聯，擔心經費會流用到個人或團隊的美化上。

簡說，低收入戶住戶改善僅編列50萬元，社會福利行銷預算卻編列1000萬元，行銷預算竟是弱勢住戶改善預算的20倍。他認為，若將這1000萬元用於中低收或長輩的居家維修服務上，民眾自然會感受到縣府的德政，達成更好的宣傳效果。

社會處處長陳淑蘭則說明，預算編列的目的是讓所有民眾都能了解政府的政策，以及有哪些服務是他們可以使用的，這筆經費主要是透過標案執行，行銷方式包含拍片、平面宣傳及新聞置入等，宣導範圍不限於縣內，而是希望全國民眾能夠知道。

