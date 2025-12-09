為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前辭行 張善政盼借鏡推動軌道建設與觀光

    2025/12/09 13:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑即將離任，今（9）日特地蒞桃辭行，市長張善政感謝葉代表任內積極推動台星交流及桃園和新加坡的各領域合作，亦參與桃園各項國際活動，留下許多珍貴回憶，是深化桃星關係的重要推手。

    張善政表示，感謝葉代表協助促成市府率團赴新加坡考察捷運與工程建設，收穫豐碩，除了捷運局，市府許多局處也都有前往交流，桃園正處於捷運路網建設的關鍵期，新加坡在公共建設與城市治理的高效率值得桃園借鏡，期盼未來雙方在軌道建設與經貿觀光上能有更緊密的合作。

    張善政談及桃園航空城發展時指出，這兩年航空城計畫與機場周邊的發展進度顯著，相關建築與基礎設施陸續成形，產業專用區的土地標售情形也很樂觀，他向葉代表說明，隨著桃園機場第3航廈工程順利推進，航空城將成為未來台灣經濟發展的重要引擎，歡迎隨時回來一起見證桃園的蛻變與成長。

    在觀光交流方面，張善政提到，新加坡地狹人稠，雖然城市建設進步，但相對缺乏高山與自然的原始景觀，桃園擁有豐富的山海觀光資源，像是深受遊客喜愛的拉拉山神木群等自然景點，都非常推薦新加坡遊客進行親子旅遊或生態探索，希望葉代表返國後可以協助宣傳，將桃園的自然之美介紹給新加坡朋友，促進兩地觀光客互訪。

    張善政也與葉代表交流綠能發展議題，張善政表示，新加坡因土地有限，在水庫設置浮動式太陽能板的經驗展現了對土地利用的高度共識與效率，台灣雖有類似規劃，但常面臨養殖漁業與生態保育的平衡挑戰，未來希望能參考新加坡的溝通模式與技術應用，尋求更佳的解決方案。

    葉偉傑在會中表示，很高興在離任前能再次拜訪桃園，過去幾年與桃市府互動密切，雙方深厚情誼不言可喻，他提到，新加坡的捷運工程相關企業來台灣發展後，積極參與台灣各地捷運標案，也樂見透過台灣捷運聯盟桃捷公司分享營運經驗。

    此外，他也分享新加坡與馬來西亞柔佛州正合作建設「柔佛-新加坡經濟特區」與「柔新捷運」，他相當鼓勵台灣企業進駐，作為佈局東南亞的據點，在綠能方面，他也分享新加坡克服土地限制發展光電的經驗，期盼未來雙方在科技、AI發展及經貿領域持續深化合作。

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    新加坡駐台代表葉偉傑離任前夕辭行，桃園市長張善政表示，希望借鏡星國經驗，持續推動軌道建設與觀光交流。（桃市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播