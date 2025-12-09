有錢普發現金卻逼中央舉債 民進黨轟藍白：道理何在？

民進黨今質疑，許多國民黨執政縣市有歲計賸餘、有錢普發現金，藍白卻惡修財劃法逼中央舉債分錢，道理何在？（圖由民進黨提供）

嘉義市宣布「不舉債」普發6000元現金，新竹市也規劃明年度普發5000元，民進黨今質疑，許多國民黨執政縣市有歲計賸餘、有錢普發現金，藍白卻惡修財劃法逼中央舉債分錢，道理何在？

民進黨指出，不只嘉義市、新竹市，許多地方縣市議會，也因為地方財政有歲計賸餘，要求縣市政府普發現金，請問台北市長蔣萬安，市議會民進黨團提案普發2.1萬現金、國民黨團也贊成，要不要發？請問新北市長侯友宜，市議會民進黨團提案普發4.6萬現金，國民黨團也未反對，要不要發？

民進黨接著一一點名桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚等，要不要遵循地方縣市議會的提案或決議，普發現金？

民進黨質疑，當初要求中央普發現金的時候，國民黨喊得很大聲，現在中央已經做了，怎麼輪到縣市議會提案的時候，國民黨籍的縣市長除了黃敏惠外，就都不願意了呢？

民進黨更質問，既然新竹市、嘉義市等地方政府有餘裕發錢，不就說明了，國民黨、民眾黨在立法院兩度惡修「財劃法」逼中央舉債分錢給地方，第1次從中央搬走4165億元統籌分配稅款，第2次則規定補助款「只能多、不能少」逼迫中央違法舉債破上限，這些修法，其實並沒有必要啊！地方已經有錢普發，中央還必須舉債多分錢給地方，道理何在？

