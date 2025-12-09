為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    百年台中州廳廣場慘變廢墟 民眾直呼︰真的太慘了！

    2025/12/09 13:28 記者黃旭磊／台中報導
    台中州廳有113年歷史，民眾痛心廣場如廢墟、慘不忍睹。（記者黃旭磊攝）

    國定古蹟台中州廳有113年歷史，持續封館修復近5年，台中市文化局正在進行2期景觀工程，路過民眾發現廣場如廢墟、慘不忍睹，疾呼「真的太慘了！」，當地民進黨市議員江肇國、黃守達及陳雅惠等人表示，市府突對廣場進行大規模翻修，讓市民看得怵目驚心，有必要檢討「大動土木再造歷史現場」。

    台中州廳主棟工程於大正元年（西元1912年）動工，至昭和九年（西元1934年）奠定規模，閉館修復近5年，台中市府拍板再利用計畫，一半空間作文化局辦公廳舍，恢復原州廳公家辦公廳舍功能，另一半保留做展覽空間，工程期間，民眾gigichangcc痛心說，原圓形花圃、噴水池廣場，殘破建材散落宛如廢墟，大呼「挖的亂七八糟，根本是慘不忍睹真的氣死！」

    台中市議員江肇國說，台中州廳自修復後封閉長達5年，整體工程本應在初期做好規劃，市府卻突對廣場進行大規模翻修，讓市民看得怵目驚心，既然州廳修復目標是「再造歷史現場」，廣場整修理應一併納入整體規劃、並參酌歷史調查研究資料。

    台中市議員黃守達表示，台中州廳廣場翻修凸顯盧市府長期漠視文化，明年就要開館舉辦邀請展，現在卻連內容都交代不清，也難怪市民會擔憂州廳文資價值與城市美學遭受破壞。

    台中市議員陳雅惠強調，州廳園區本應是城市記憶象徵，卻淪為「亂挖施工」現場，市府不只愛挖馬路，竟連古蹟也遭殃，要求立即公開進度與保護措施，別讓文化資產被一步步毀掉。

