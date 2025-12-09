宜蘭縣長選舉藍白合？陳琬惠主張民調決定農曆年前產生人選

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）接受黃暐瀚專訪，盼藍白在農曆年前決定宜蘭縣長選舉人選。（圖取自《POP撞新聞》）

明年底宜蘭縣長選舉，國民黨及民眾黨是否共推1人參選？民眾黨徵召的宜蘭縣長參選人陳琬惠今天（9日）受訪時，主張用民調決定，國民黨內部先做民調，再跟她PK，希望農曆年前確定人選，她認為自己是藍白最大公約數。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨已在10月22日徵召律師林國漳參選，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠本月3日也獲得徵召，國民黨方面，宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲積極爭取提名，2人贊成藍白用民調共推人選。

陳琬惠今天接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時說，她在民眾黨不分區立委卸任後，接任宜蘭縣黨部主委，持續深耕基層，針對明年底的選舉，秉持黨主席黃國昌的「保持善意，繼續前進」原則處理，民眾黨是小黨，縣市長提名可能選定新北、新竹、嘉義市、宜蘭等縣市。

談到宜蘭縣長選舉，陳琬惠說，民進黨定於一尊後已啟動輔選，藍白合必須加快腳步，藍白合若協調不成，最終就要比民調，國民黨內部先比，勝者再跟她PK，她選過宜蘭縣長、宜蘭區域立委，有2次大型選舉經驗，跑遍宜蘭12個鄉鎮市，知名度、選民接觸度較高，是藍白最大公約數，有信心在民調中勝出。

陳琬惠說，她被民眾黨徵召後，稱呼她「縣長」的人變多，支持者涵蓋中間選民、偏藍、偏綠，擁有拓展跨黨派票源的能力，藍白陣營共推的宜蘭縣長人選，若在農曆年前確定便可全力衝刺。

