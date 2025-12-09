為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔣萬安再槓劉世芳禁小紅書有效？ 劉世芳：內政部依法辦理

    2025/12/09 12:50 記者俞肇福／基隆報導
    內政部長劉世芳今天（9日）表示，政府在處理有關社群媒體小紅書，是依照「詐欺犯罪危害防制條例」第42條辦理，另外，這兩天就會邀請LINE、臉書等社群媒體到辦公室來討論。（記者俞肇福攝）

    內政部以打擊詐騙為理由，宣布封鎖中國知名社群媒體app「小紅書」1年，台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳為此隔空互嗆，蔣萬安今天（9日）加碼反問劉世芳，硬拗說其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」劉世芳表示，政府在處理有關小紅書，是依照「詐欺犯罪危害防制條例」第42條辦理，都有做處理，至於LINE、臉書等公司，這兩天打詐指揮中心就會邀請主要社群媒體的法律代理人，到內政部辦公室來開會檢討，只要有在台開分公司，有按照台灣的監管法律，內政部能找到人，就能做進一步的處理。

    內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳擔綱主講；劉世芳是在結束宣講後受訪，對於內政部禁止社群媒體小紅書的議題，做了上述表示。

    劉世芳說，站在內政部的立場，內政部就是「詐欺犯罪危害防制條例」的主管機關。根據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

    劉世芳重申說，如果是一個不合法的社群媒體，而且沒有落地，其實潛在的風險剛好更高；事實上小紅書被禁止，還是有其他的替代方案。

    內政部辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行。（記者俞肇福攝）

    內政部辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳擔綱主講。（記者俞肇福攝）

