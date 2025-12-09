為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南隨時準備好！青森強震黃偉哲致函慰問 展現跨海情誼

    2025/12/09 12:21 記者王姝琇／台南報導
    青森發生強震，台南市長黃偉哲（見圖）致函表達慰問，日方回應一切安好。（記者王姝琇攝）

    青森發生強震，台南市長黃偉哲（見圖）致函表達慰問，日方回應一切安好。（記者王姝琇攝）

    日本青森昨晚發生芮氏規模7.6強震，台南市長黃偉哲第一時間致函給青森縣知事宮下宗一郎，及弘前市市長櫻田宏表達慰問，並強調若有需要台南隨時準備好提供協助。

    台南與日本青森縣及其下轄的弘前市於2017年底締結為友誼市。黃偉哲今日受訪表示，第一時間立刻致函關懷青森強震後續狀況；他提及，台南遭逢風災與地震時，青森縣、弘前市都表達對台南的關懷、幫忙募款，讓我們感受到跨海的深厚情誼與溫暖支持；青森縣弘前市每年度銷售約20萬噸蘋果來台南，台南則輸出芒果、鳳梨等，也彰顯交誼市彼此物產交流。

    黃偉哲提到，今早收到青森縣及弘前市的回覆，青森縣目前全縣約30幾名民眾受傷，已解除避難通知，人員方面基本沒有受災。基礎建設的話，正在進行鐵路和渡輪的安全檢修，包含新幹線，在青森縣內路段部分停駛。整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好。弘前市市內沒有發生特別重大的災害，櫻田市長也特別請台南的朋友們不用擔心。

    黃偉哲特別提及，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，日本朋友們的溫暖援助，我們始終銘記在心。我們會持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。

