黨產條例逕付二讀挨轟 黃帝穎：向人民強搶14億元

律師黃帝穎。（資料照）

立法院國民黨團2日於院會提議將立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」、立委游灝所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」自委員會抽出逕付二讀，並藉「藍白合」人數優勢表決通過。對此，律師黃帝穎表示，救國團發出聲明，宛如游顥圖利嫌的辯護狀，更足證游顥個案修法圖利救國團近14億元，彼此關係密切、毫不避諱、吃相難看！

黃帝穎在臉書PO文表示，救國團發出聲明，宛如游顥圖利嫌的辯護狀，更足證游顥個案修法圖利救國團近14億元，彼此關係密切、毫不避諱、吃相難看，救國團曲解最高法院大法庭裁定，擺明為游顥脫罪，救國團稱大法庭裁定套用於正常修法程序，是對司法見解的錯誤解讀，更嚴重混淆「違法關說」與「公開立法」的本質差異。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，但最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5217號裁定揭示，「各級民意機關之民意代表」係本法第2條第1項第5款所稱公職人員，屬同條所定具高度權力、影響力之公務員，第12條則係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制，建立民意代表利益衝突迴避之規範，從而，民意代表濫權違反上述規定，自該當於貪污治罪條例第6條第1項第5款非主管或監督圖利罪所稱之「違背法律」。

黃帝穎續指，大法庭白紙黑字圖利罪要件「係規定民意代表假借職權機會、方法圖利之禁制」，犯罪要件是民意代表假藉職權，根本沒有局限在「違法關說」，立委違反利益衝突迴避法修法圖利救國團，涉犯圖利罪，救國團為游顥脫罪曲解大法庭裁定，更顯心虛。

黃帝穎直言，行政法院判決救國團近14億元還財於民，救國團竟為游顥的圖利罪辯護，擺明護航游顥個案修法，向人民強搶14億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法