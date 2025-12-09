藍營新北議員擬參選人被爆「霸凌同學」 何元楷認：小時候調皮搗蛋

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷曾擔任前張善政競選辦公室發言人。（資料照）

國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市議員擬參選人何元楷，近日遭一名自稱國小同校的網友公開指控，從小學到國中期間多次霸凌同學，包括推撞、嘲笑、潑水、吐口水等行為。對此，何元楷今（9）日回應，願意與當事人當面了解並致歉，但否認有意逃避。

該名網友昨（8）日在Threads上發文指出，當時同學們都知道何元楷班上有個固定會欺負、霸凌同學的「3人組」，其中1名需要更多協助的特教生最常被鎖定，遭推擠、搶文具、被灌水、被模仿口音、書包被藏進廁所工具間；另有氣質較陰柔的學生，也是語言嘲弄的對象。

原Po表示，他曾主動制止霸凌並向老師反映，結果自己也成為攻擊目標，遭三字經辱罵、被從高樓丟肥皂砸中、甚至在上廁所時從頭頂被潑水，讓他感受到極大的無力與恐懼。國小畢業後，他以為情況會好轉，直到某次國中搭公車遇見何元楷，卻再度遭吐口水、頭髮被黏口香糖。

原Po指出，他近期看到何元楷即將參選議員，希望對方能正視過往行為，因此曾在其貼文留言、並私訊要求道歉，但最後只換來「遭封鎖」。他質疑，一名欲代表地方的候選人是否值得信任，「看的是他面對過去的態度，是逃避，還是誠實」。

何元楷今日上午在臉書發出聲明，強調自己童年「調皮搗蛋」，可能曾造成老師與同學困擾，但當時只要被寫聯絡簿就會被父母責打。他表示，目前仍不清楚該名同學身分，但希望能有機會與對方見面，了解整件事情的經過，如若言行造成傷害，他願意致歉。

然而原Po認為，何元楷要道歉就應該正面回應、鄭重認錯並鄭重道歉。競選宣言中說自己從小到大樂於助人，怎麼要人提醒，才會想起自己「調皮搗蛋、造成老師同學困擾、常被寫聯絡簿」？霸凌就是霸凌，不要拿調皮搗蛋搪塞，被父母責打，也不是你可以以暴施暴的理由。

原Po質疑何元楷，「你說想向我當面致歉，我給過你機會了。請你先解釋為什麼我之前在你臉書留言跟私訊你，你卻直接封鎖我？你說你不知道這位同學是誰，那怎麼你今天早上突然就解除對我臉書的封鎖了呢？」他直言，「你的回應把這些種種的霸凌行為輕描淡寫成『小時候的言行』、『調皮搗蛋』。再次驗證了加害者僅轉身而過，但受害者卻要用一生治癒！」

