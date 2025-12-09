陳水扁執政時期軍購案遭國親封殺69次 錯失獲得美國潛艦良機

前總統陳水扁執政時期在2004年編列6108億元軍購特別預算，遭到國民黨、親民黨共計69次封殺。圖為陳水扁2004年登上海虎潛艦巡視海軍二五六戰隊海上戰備操演，返港後豎起拇指讚揚官兵的表現。（資料照）

總統賴清德提出的「台灣之盾」的8年1.25兆元國防特別預算條例，日前在程序委員會遭藍白首度封殺。回顧前總統陳水扁執政時期，當時民進黨政府在2004年編列6108億元軍購特別預算也遭到國民黨、親民黨在程委會聯手封殺16次，儘管後續將預算重編下修至4800億元，又被國親再擋53次，共計69次，也讓台灣錯失了獲得美國潛艦的良機。

美國於2001年宣布售台8艘柴電潛艦等軍售案，我國防部於隔年即提出柴電潛艦等3項軍購案；政院也在2004年6月通過「重大軍事採購條例草案」及6108億元的軍購特別預算案，送立院審議；若通過，我國可在2013年獲得第一艘新潛艦，並於2019年全數獲得。

豈料，國民黨聯合親中黨挾國會多數，在第五屆立法院的立法院程序委員會中連續阻擋16次軍購案；儘管前總統陳水扁政府於2005年3月將3項軍購案總額下修至4800億元，國親仍在第六屆立院程委會阻擋53次。當時軍購特別預算在兩屆立法院被在野黨阻擋了共69次。

時任國民黨主席馬英九在2006年1月受訪時稱，潛艦是「攻擊性武器」不符「台灣關係法」因此反對潛艦購置案。截至2006年底，國民黨3年內封殺軍購案共達69次；直到2007年，國民黨同意改以年度預算編列潛艦案預算，通過2002年所提交的軍購案預算99億餘元。其中，潛艦預算僅通過2億元可行性評估費，除反潛機採購預算61億元全數通過，愛國者三型飛彈採購預算113億元則全數遭到刪除，僅通過愛國者二型升級預算約35億餘元。

諷刺的是，馬英九於2008年5月就任總統後，開始向美方喊話要求售台潛艦，但美方在同年10月、2010年2月的兩波軍售案均未納入。國安會前秘書長蘇起於2010年請辭時證實，美反對潛艦售台；此後不管我方如何請求，美不再同意售台潛艦。

2015年8月馬英九下鄉受訪時說，美曾同意要賣潛艦給我們，到現在14年都無消息，實在覺得有點受不了。該說法引發立委強烈抨擊，因正是當時擔任國民黨主席的馬強烈杯葛，導致軍購案告吹，馬應負起最大的政治責任。

