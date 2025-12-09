為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    青森規模7.6強震 外交部：目前沒有傳出國人受災受困

    2025/12/09 11:49 記者黃靖媗／台北報導
    針對日本青森強震，外交部發言人蕭光偉9日說明，目前沒有我國人傳出受災、受困消息，外交部會持續密切關注災情與國人受災情形，並提供必要幫助。（記者黃靖媗攝）

    日本青森縣東方外海在當地時間8日深夜11時15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生規模7.6地震。外交部發言人蕭光偉今（9）日說明，目前沒有我國人傳出受災、受困消息，外交部會持續密切關注災情與國人受災情形，並提供必要幫助。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，外交部在地震後立刻指示駐日代表處與駐札幌辦事處，了解災情以及國人受困狀況，目前我國僑民、留學生、觀光客都沒有傳出受災、受困消息，外交部也指示駐日代表處與駐札幌辦事處，持續密切關注災情狀況及國人受災情形，並且提供受困國人必要及時的協助。

    蕭光偉提醒，國人若在當地遭遇緊急狀況，請立即撥打急難救助電話聯繫駐處。

    針對向日本政府表達慰問，蕭光偉表示，外交部非常關心日方發生強震之後的災損狀況，在第一時間致電日台交流協會台北事務所表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

