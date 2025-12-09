嘉市要普發現金6千 民進黨中市議員批盧秀燕只會行銷自己

嘉義市將普發現金6千元，民進黨中市議員要求中市府要趕快普發。（記者蘇金鳳攝）

嘉義市長黃敏惠昨天在市務會議宣布要普發6000元現金，而民進黨中市議會黨團日前提案要求中市府普發5萬元，面對中市長盧秀燕同黨的嘉義市要普發現金，民進黨多位市議員痛批盧秀燕，指她的問題從來不是「不能做」，而是「不願做」。別的縣市把錢還給市民，只有台中還在把錢花在行銷市長盧秀燕自己身上；對此，盧秀燕不回應。

民進黨中市黨團總召王立任表示，嘉義市長黃敏惠宣布要普發現金6千元，反觀台中，盧秀燕只會一直是宣傳購物節、拍廣告、做行銷，真正能讓市民有感的政策卻永遠不在她的優先名單裡。

請繼續往下閱讀...

議員周永鴻則表示，之前多次算給盧秀燕和市府看，中市府財政絕對能普發現金給市民，但盧秀燕不只不願普發5萬、連一塊錢都不願直接給市民使用，寧願每年辦購物節花3億多宣傳自己，讓市民跟外縣市民眾一起拼運氣抽獎。

議員林德宇則痛批盧市長，普發現金其實只是要或不要，但盧市長寧可把這些錢留下來，把自己拍得美美的，用來「包裝自己、宣傳自己」，做煙火式的行銷活動，就是不願意還稅於民、還錢於民。

市議員張芬郁痛批，嘉義市今年歲入預算190億，市長黃敏惠還是有能力以歲計賸餘追加預算普發現金6000元，反觀台中，民進黨是全國最早發聲要求市長普發現金的城市，卻比嘉義市慢，呼籲盧市長用「誠意」善待市民，立即普發現金。

議員陳雅惠指出，同樣是國民黨執政，嘉義市已宣布將普發6千元，但盧市府毫無動作，要求市府至少比照其他縣市，提出普發現金具體時程，讓台中人也能感受到福利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法