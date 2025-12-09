為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉市要普發現金6千 民進黨中市議員批盧秀燕只會行銷自己

    2025/12/09 11:33 記者蘇金鳳／台中報導
    嘉義市將普發現金6千元，民進黨中市議員要求中市府要趕快普發。（記者蘇金鳳攝）

    嘉義市將普發現金6千元，民進黨中市議員要求中市府要趕快普發。（記者蘇金鳳攝）

    嘉義市長黃敏惠昨天在市務會議宣布要普發6000元現金，而民進黨中市議會黨團日前提案要求中市府普發5萬元，面對中市長盧秀燕同黨的嘉義市要普發現金，民進黨多位市議員痛批盧秀燕，指她的問題從來不是「不能做」，而是「不願做」。別的縣市把錢還給市民，只有台中還在把錢花在行銷市長盧秀燕自己身上；對此，盧秀燕不回應。

    民進黨中市黨團總召王立任表示，嘉義市長黃敏惠宣布要普發現金6千元，反觀台中，盧秀燕只會一直是宣傳購物節、拍廣告、做行銷，真正能讓市民有感的政策卻永遠不在她的優先名單裡。

    議員周永鴻則表示，之前多次算給盧秀燕和市府看，中市府財政絕對能普發現金給市民，但盧秀燕不只不願普發5萬、連一塊錢都不願直接給市民使用，寧願每年辦購物節花3億多宣傳自己，讓市民跟外縣市民眾一起拼運氣抽獎。

    議員林德宇則痛批盧市長，普發現金其實只是要或不要，但盧市長寧可把這些錢留下來，把自己拍得美美的，用來「包裝自己、宣傳自己」，做煙火式的行銷活動，就是不願意還稅於民、還錢於民。

    市議員張芬郁痛批，嘉義市今年歲入預算190億，市長黃敏惠還是有能力以歲計賸餘追加預算普發現金6000元，反觀台中，民進黨是全國最早發聲要求市長普發現金的城市，卻比嘉義市慢，呼籲盧市長用「誠意」善待市民，立即普發現金。

    議員陳雅惠指出，同樣是國民黨執政，嘉義市已宣布將普發6千元，但盧市府毫無動作，要求市府至少比照其他縣市，提出普發現金具體時程，讓台中人也能感受到福利。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播