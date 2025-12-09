為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    環狀線新埔民生地下道包商「落跑」 侯友宜：已終止契約

    2025/12/09 11:20 記者賴筱桐／新北報導
    環狀線新埔民生地下道工程承包商被指控「落跑」，新北市府已終止契約。（新北市議員石一佑提供）

    環狀線新埔民生地下道工程承包商被指控「落跑」，新北市府已終止契約。（新北市議員石一佑提供）

    新北市政府2020年新建捷運環狀線新埔民生站地下道，工程延宕至今5年未完工，影響周邊交通與商業活動，且疑似造成鄰損，市議員石一佑日前揭露施工廠商「落跑」，質疑市府未盡監督之責。對此，新北市長侯友宜今天表示，廠商惡意停工，已終止契約，損鄰部分將代替廠商負起責任。

    侯友宜今天出席新北市治安會報，媒體關切新埔民生地下道後續處置情形。

    侯友宜表示，民生地下道在施工過程當中，因廠商惡意停工，市府已經終止契約，同時退縮圍籬，包括損鄰的部分，市府會代廠商來負起責任，一切按照契約規定來走。

    捷運工程局指出，地下道施工廠商萬德營造公司今年10月24日開始無故不進場施工，新北捷運局3次通知廠商應於期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度嚴重落後34%，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額。此外，為保障市民權益，捷運局會代替施工廠商負起損鄰修復的責任。

    環狀線新埔民生地下道工程疑似造成民宅鄰損。（新北市議員石一佑提供）

    環狀線新埔民生地下道工程疑似造成民宅鄰損。（新北市議員石一佑提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播