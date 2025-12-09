巴菲特投資新創也只是抓「3成」就能大賺 蕭美琴：挫折是邁向成功必經的部分

副總統蕭美琴出席致詞表示，她年輕時也想改變世界、想解決問題，碰到非常多挫折，但最近從棒球世界冠軍賽得到新體悟。（記者陳逸寬攝）

「2025 AI青年力國際論壇」今（9）日登場，今年公民提案競賽共徵集數十組青年團隊參與，內容涵蓋心理健康、AI科技等多元議題。副總統蕭美琴出席致詞表示，她年輕時也想改變世界、想解決問題，碰到非常多挫折，但最近從棒球世界冠軍賽得到新體悟，10次打擊，只要3次安打，就是了不起的打者，放在人生與公共政策也一樣，10個點子，只有3個被聽見，就是成功；10個提案，只有3個被採納，就是突破，10個建議，只有3個被執行，就是巨大的成就，連巴菲特投資新創也只是抓「3成」就能大賺，挫折不是失敗，而是邁向成功必經的部分。

蕭美琴也表示，看到青年們的提案，她真的充滿信心，因為青年們展現的正是台灣最需要的能力，用AI解決真實生活的問題，並且讓世界因青年們的創意而變得更好，這些正是台灣下一階段能否躍升的關鍵。

請繼續往下閱讀...

論壇由EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣青年世代共好協會和NOWNEWS共同主辦，共有9組獲獎，第一名是國立屏東科技大學幼兒保育系鍾心璦、江卉翎、蔡汶靜組成的「三島芽語」團隊，作品以「五感食農探索盒」為主題，設計出融合吃、玩、學三大元素的創新教具，讓幼兒透過感官體驗認識台灣在地食材與土地，每月以當季食材為主題，結合繪本、APP與五感活動，帶領孩子親手種植、觀察植物成長，將食農教育融入日常生活，培養對土地的認同與關懷，再將公民意識延伸至家庭社區。

蕭美琴表示，新聞報導提及台灣在全球AI競爭力排名中位居第16名，提到台灣強項包括政府政策推動、硬體與基礎建設完善，她心裡偷偷鬆了一口氣，但也指出台灣的弱項是整體商業環境與ecosystem尚待成熟，台灣的AI發展偏重硬體、較缺軟體與應用人才，然而看到青年們提案，她充滿信心。

蕭美琴直指世界的問題很大，每天面對的是國內外大量的複雜議題，青年提案涵蓋交通安全、校園與周邊生活環境、U-Bike 與綠色交通、古蹟與文化保存、市場再生、環境永續及同理心與傾聽文化，都是從生活出發，青年們已完成公共參與最困難的一步，不只是抱怨，而是採取行動。

蕭美琴指出，有同學提出Dr. Ishu概念，用AI整合資料、整合民眾回饋，做出「虛擬政策沙盒」，非常接近世界最先進做法，像黃仁勳先用AI做「虛擬工廠」找出缺陷，修正後再蓋真的產線，此概念一樣可以應用在政策，世界的問題很多，解方就在青年們身上。

副總統蕭美琴出席致詞表示，世界的問題很多，解方就在青年們身上。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴頒發第一名給國立屏東科技大學幼兒保育系「三島芽語」團隊。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴熱情回應全場青年。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴（左）肯定青年 認為世界問題的解方，就在青年身上。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法