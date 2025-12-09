為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中央打詐禁用小紅書 侯友宜：阻詐源頭須有一致性標準

    2025/12/09 10:52 記者賴筱桐／新北報導
    針對中央以打詐為由禁用小紅書，新北市長侯友宜表示，中央對於阻詐源頭的管理要有一致性標準，中央、地方齊心合作，讓詐騙案有效降低。（圖由新北市政府提供）

    針對中央以打詐為由禁用小紅書，新北市長侯友宜表示，中央對於阻詐源頭的管理要有一致性標準，中央、地方齊心合作，讓詐騙案有效降低。（圖由新北市政府提供）

    中國社交平台「小紅書」近2年在台涉入逾1700件詐騙案，且未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，遭內政部下令實施1年封鎖令。對此，新北市長侯友宜今天表示，中央對於阻詐源頭必須有一致性標準，如果業者不願意配合阻詐，應公開說明執行何種處分。

    侯友宜今天出席新北市治安會報，媒體詢問對於中央以打詐為由，封鎖小紅書的看法。

    侯友宜回應，打詐最重要的是預防，預防要從源頭開始管理，源頭最主要的2個管理單位分別是數位發展部、金管會，從源頭阻詐才能夠發揮最大的功能。

    侯友宜說，希望中央對於阻詐源頭的掌握，必須有一致性標準，也要公開說明在哪一種狀況下，如果業者不願意配合阻詐，要做哪些處分，這些都要用公開透明的方式宣告，中央從源頭管理，地方負責阻詐並加強宣導，大家齊心齊力，才能讓詐騙案件有效降低。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播