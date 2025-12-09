力挺江啟臣選中市長！ 豐原里長協會促「徵召不初選」

台中市豐原區里長協會在豐原區5里聯合活動中心舉行「力挺江啟臣副院長參選台中市長」活動。（記者歐素美攝）

徵召不初選，團結拚勝選！台中市豐原區里長協會今天在豐原區5里聯合活動中心舉行「力挺江啟臣副院長參選台中市長」活動，豐原區36里里長逾3分之1，共23名里長到場，市議員張瀞分也出席，現場擠進上百人，力挺江啟臣，強調江啟臣行政資歷完整且有國際觀，是國民黨栽培的菁英，要疼惜「豐原囝仔」，因有初選就有傷害，盼國民黨聽到基層的聲音，徵召江啟臣參選台中市長。

楊瓊瓔對此回應指出，這是好事，國民黨要動起來，不要讓民進黨覺得國民黨托大、靠勢，這個過程，相信我們和江副院長，一定會展現民主風度的君子之爭，一定會展現出更民主、更團結、更認真努力的國民黨！

國民黨台中市議員張瀞分在活動中致詞表示，江啟臣從小就不吵不鬧，十分聰明，而且韌性十足，從國小成績就名列前茅，政大畢業後拿國民黨的菁英獎學金到美國取得碩博士學位，不會游泳卻擔任蛙人，吃得了苦，學成後返國出任行政院新聞局長，14年前投入立委選舉，並在國民黨最落魄時出任黨主席，深具國際觀， 是接續盧市長政績的最佳人選。

主持活動的豐榮里長林金玉說，今天唯一的目的就是「基層發聲、挺江啟臣」；現任豐原區里長協會理事長連佳振說，江啟臣是豐原的子弟兵，每年都在成長，擔任過國民黨主席，目前更是立法院長韓國瑜最得力的助手，是最優質的立委，具有台中味、國際觀，是台中人及豐原人的驕傲。

豐原區里長協會前理事長鄭文鑫等呼籲支持者不要講對方的不是，團結要贏就很困難了，何況不團結，黨內不管是楊瓊瓔或江啟臣在地方服務都十分受到肯定，兩人都非常優質，但只有1人可代表國民黨參選，江啟臣是最適合的人選，因為擔任市長要具備很多條件，不是只有服務，否則各位里長都可以選市長，希望不要重蹈7年前覆轍，只差對手一點點，盼江啟臣及早起步，發揮自己的優點。

現任豐原區里長協會總幹事、社皮里長涂力旋說，江啟臣一直努力往前，今天大家站出來為他加油、為他鼓勵，也期待基層的聲音發出去，全力挺江。與會人士現場高喊「徵召不初選，團結拚勝選」，甚至有房仲業者帶著20多人到場力挺。

豐原區里長協會等力挺江啟臣選台中市長，現場高喊「徵召不初選，團結拚勝選」。（記者歐素美攝）

