遭爆用凱斯收錢辦事恐涉貪污罪 黃國昌辦公室稱已提告

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者林正堃攝）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，週刊今（9）日再指檢調近日可能約談凱思國際負責人李麗娟，若案情有突破，黃國昌恐面臨刑期至少7年以上的貪污罪行，同時黃國昌的「大帳房」李光昕已從香港轉至中國藏匿，行蹤依舊不明。對此，黃國昌國會辦公室今日痛批，已提起民刑事告訴，「絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家」。

《鏡週刊》指出，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於她是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐面臨至少7年以上的刑責；另，黃的L姓表弟與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。

報導更踢爆，除了李麗娟的人頭角色曝光外，黃國昌的大帳房李光昕，自從遭本刊踢爆一手掌管凱思國際大小事，地位與柯文哲隨行祕書許芷瑜「橘子」一樣重要，但李自從9月底緊急出境香港後，目前已轉至中國藏匿2個月，行蹤依舊不明。

對於上述指控，黃國昌國會辦公室怒斥，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「瞭若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實柯文哲主席所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃辦強調，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃委員的姻親匯款成立凱思公司，被黃國昌打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

