「鄭習會」最敏感不是軍購！曾柏瑜：北京要台灣鬆綁中配審查 才是最大國安破口

中國國家主席習近平。（美聯社）

本報7日獨家報導披露，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，為求互信，北京提出高度敏感的「3張門票」做為前提。對此，總統府全社會防衛韌性委員會委員曾柏瑜直言，看到自由時報獨家披露的「鄭習會」相關新聞，她的第1個反應不是驚訝，而是警覺。

曾柏瑜昨發文提及，新聞裡提到，北京要國民黨承諾3件事，其中最敏感、最值得注意的其實不是大家討論的「阻擋軍購」，而是第2項：要台灣停止以國安理由，限制或管理大陸配偶、大陸人士來台就業、投資、往來的相關法制。這一條，在國安語境裡的含義非常深。它不只是「替陸配講話」那麼簡單，而是會動到台灣整個國家安全的根本。

曾柏瑜指出，因為這個模式，我們在俄羅斯入侵烏克蘭時看得一清二楚，已有前車之鑑：2022年俄羅斯總統普廷發動侵略時，對外宣稱的理由並不是「我要佔領烏克蘭」。

普廷說的是：烏克蘭「迫害俄語居民」、在頓巴斯（Donbas）「犯下種族滅絕」、俄羅斯「不得不出手保護同胞」。

這套敘事在國際上完全站不住腳，但它有個非常重要的戰略功能，包括把「少數族群遭歧視」，進一步包裝成「我國有義務保護他們」，接續進而合理化軍事介入。這不是我個人的解讀，是普廷在2022年2月24日演說中公開講的。俄羅斯用這套「保護受迫害同胞」的框架，鋪了足足8年，最後拿來當作出兵理由。

這種把少數族群框架成「被迫害、需要外力保護」的敘事，是戰爭前最典型的敘事準備。這也是為什麼，2022年的2月，俄羅斯對外宣稱，這是一場「特別軍事行動」，而不是「對烏克蘭宣戰」，其目的，就是對國內及國際社會的話語操弄，意圖影響國際社會對烏克蘭的聲援。

「回過頭來看台灣：近半年發生了什麼？」曾柏瑜接著說，這半年來，我們其實已經看到許多「中配結合社群平台」的案例。像是中配網紅「亞亞在台灣」，在抖音上公開支持武統，最後被移民署依國安理由廢止居留、限期離境；其他如恩綺、小微等人，也因內容疑似涉及政治滲透而被調查。研究者甚至提醒，「中配＋短影音」正在成為新的政治操作管道。

「而比這些更具警示性的，是錢麗的案例。」曾柏瑜直指，錢麗取得台灣戶籍、擁有投票與參政權後，開始在社群上宣傳武統，推廣對北京有利的政治敘事，甚至把在台灣的民眾檢舉給中國官方。她不是一般的社群網紅，而是利用台灣的民主制度和身份資格介入公共論述的實際個案。最後政府只能以「國安理由」撤銷她的戶籍。這證明，「滲透不是假設，而是已經出現的現象，而我們需要能處理這些極端案例的制度」。

同時，國民黨目前也正在推動放寬陸配相關審查的法案，希望降低居留與入籍門檻，並以「反歧視」與「人權」作為主軸。這些主張可以討論，也有其社會支持者，並不代表誰有惡意。

但問題在於，當外部力量希望台灣「停止以國安理由審查大陸人」，而國內又同時推動「弱化相關審查」，這兩條線一旦疊加，就會讓台灣在制度上缺乏應對極端案例的能力。不是每位陸配都是威脅，絕大多數當然不是。

「真正的問題在於：我們是否還保有辨識與處理極端案例的能力？」曾柏瑜分析，把所有線索放在一起，就會看到為什麼我說這是一個大警訊。如果國民黨真的照北京的要求走：應針對大陸人士的國安審查會被貼上「歧視」，未來若再出現像錢麗這樣的案例，台灣可能無法處理，導致整體國安法制會被「人權」和「和平交流」的語言瓦解。

最嚴重的是，這可能成為北京未來聲稱「台灣迫害大陸居民、必須出手保護」的敘事基礎。這極有可能是在提未來的某個「特別軍事行動」鋪路，而這正是俄羅斯對烏克蘭使用過的套路。

曾柏瑜說，所以你就會發現，這不是「陸配權益」的問題，這是國安防線能不能留住的問題。「目前國民黨的回應，完全沒有碰到這個最關鍵的部分」，目前國民黨的聲明只強調這是假新聞、造謠、支持和平，卻沒有回答：若北京真的要求台灣不能用國安理由管理陸配與大陸人士，國民黨的立場是什麼？

曾柏瑜最後說，今天的新聞不只是「鄭習會」會不會而已，而是一個極可能影響台灣安全的訊號。真正的和平不是拆掉自己的國安制度，也不是讓另一個國家決定我們可不可以保護自己。和平需要力量、需要底線。如果底線都讓出去，那不是追求和平，那叫「投降」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「很多台灣人民沒危險意念，懂得人很怕失去」、「這篇我邊看邊冒冷汗捏～」、「鄭麗文很誇張，只會說迫害人權......好好笑。整天說總統點火玩火，怎麼不說對岸問題，生在台灣領台灣錢還靠杯，真的很想丟他去對岸」。

據了解，北京這3項被國民黨內私下稱作「3張門票」的要求包括：第一，賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

獨家》「鄭習會」農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

