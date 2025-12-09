為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院堅持不執行財劃法 國民黨團：卓榮泰已成土皇帝

    2025/12/09 10:45 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立院團召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝！」記者會，並由書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委葉元之分別說明。（記者田裕華攝）

    立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。立法院國民黨團今（9日）召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝」記者會，書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政的土皇帝嗎？國民黨團嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。

    羅智強指出，按照中華民國憲法增修條文規定，「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」行政院長只有一個選擇叫做接受，再不然就是辭職，卓榮泰是有史以來第一位告訴大家，「我土皇帝、卓大帥，不執行奈我何？徹底的賴皮院長」，八次提出覆議案被打臉八次的院長，踐踏立法院通過的法律，也在傷害地方自治，損及地方政府財政，統籌分配款等財源也會受到影響。

    黨團首席副書記長林沛祥也說，卓榮泰輕忽法治，更動搖權力分立的基本精神，中華民國的法律必須被尊重，制度必須被遵守，不允許任何人以任何理由，將憲政秩序推向崩壞的邊緣。

    國民黨立委葉元之說，現在是中華民國實施總統直選以來，最不民主的時候，已經越來越獨裁，希望賴總統、卓院長懸崖勒馬，你的權力是人民給的，一切要以人民為主，不是你說了算。

