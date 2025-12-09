為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院三讀》改車族注意！汽機車噪音超標最高罰3.6萬

    2025/12/09 10:29 記者林哲遠／台北報導
    立法院今三讀通過「噪音管制法」修正案，機動車噪音超標可罰3600元至3萬6000元，限期未改善可按次處罰，情節重大可吊扣牌照。圖為立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者田裕華攝）

    為避免汽機車噪音擾民，立法院院會今（9）日三讀通過「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

    現行「噪音管制法」規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰。但許多車輛以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，朝野立委提案增加噪音超標罰鍰，來達成嚇阻作用。

    三讀條文明定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

    現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處1800元以上3600元以下罰鍰；三讀條文將罰鍰提高至3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

    另，因環保署已改制為環境部，三讀條文通過將此法中央主管機關改為環境部。

