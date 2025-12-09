為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳玉珍推助理費除罪化 黃智賢：人民被政黨立場綁架創造出民賊

    2025/12/09 12:15 即時新聞／綜合報導
    名嘴黃智賢表示，人民被政黨的立場綁架，於是人民就縱，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。（資料照）

    名嘴黃智賢表示，人民被政黨的立場綁架，於是人民就縱，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍銜命提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，名嘴黃智賢表示，人民被政黨的立場綁架，於是人民就縱，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。

    黃智賢在臉書PO文表示，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，以後不用詐領了，都是你的。

    黃智賢指出，邏輯很好，那麼，也把行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷，如果嫌卓榮泰沒有選票，那，把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷。

    黃智賢續指，也就是，錢都是給賴清德的補貼，怎麼花，都是合法的，不花，存起來，也是合法的，不算貪污，如何？有人接受嗎？我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？

    黃智賢直言，他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡，人民被政黨的立場綁架，覺得只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄，英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪，社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是你我這種賤民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播