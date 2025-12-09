陳玉珍推助理費除罪化 黃智賢：人民被政黨立場綁架創造出民賊

名嘴黃智賢表示，人民被政黨的立場綁架，於是人民就縱，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。（資料照）

國民黨立委陳玉珍銜命提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。對此，名嘴黃智賢表示，人民被政黨的立場綁架，於是人民就縱，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。

黃智賢在臉書PO文表示，按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯，薪水不該直接由機關匯給助理，因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓，所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員，以後不用詐領了，都是你的。

黃智賢指出，邏輯很好，那麼，也把行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶，要聘多少員工他決定，不需要回報行政院，也不用單據核銷，如果嫌卓榮泰沒有選票，那，把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶，要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定，不用告訴人民，不用單據核銷。

黃智賢續指，也就是，錢都是給賴清德的補貼，怎麼花，都是合法的，不花，存起來，也是合法的，不算貪污，如何？有人接受嗎？我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？

黃智賢直言，他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡，人民被政黨的立場綁架，覺得只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄，英雄殺人放火，都是對的，於是人民就縱容，但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦，而是這個社會的法治公義，徹底淪喪，社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是你我這種賤民。

