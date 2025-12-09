為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    吳釗燮、林佳龍內鬥？ 趙怡翔：我沒看過、也沒對媒體放話

    2025/12/09 10:09 記者陳昀／台北報導
    國安會副秘書長趙怡翔接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪表示，他沒有看過龍燮吵架。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

    國安會副秘書長趙怡翔接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪表示，他沒有看過龍燮吵架。（圖擷取自寶島聯播網YouTube）

    國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍被傳出為爭奪外交主導權不合，國安會副秘書長趙怡翔今天接受廣播專訪表示，他真的沒有看過兩人吵架，對於自己被列入「龍燮之爭」的角色，他也直接回應：「我沒有做任何放話和媒體操作」。

    趙怡翔上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，被問到是否在「龍燮之爭」扮演向媒體放話的角色？趙怡翔說，「我是沒有聽說這個說詞。」他說，媒體圈大家都認識他，他可以據實回答，「我沒有做任何放話，也沒有做任何這方面、背後的這些媒體操作。」

    趙怡翔強調，他的個性就是大家為了國家利益來做事，所謂龍燮之爭，就他在國安會3個月的觀察，外交部跟國安會合作得非常愉快。周玉蔻追問，沒看過吳釗燮、林佳龍吵架？趙說，真的沒有看過這個狀況。

    趙怡翔說，大家雖然在不同角色、不同位置，但其實會坐到這個位置、這個角色，都會有一個目的，就是國家利益優先，國安會也好，外交部也好，他前陣子也去APEC，就是大家在國際組織議題共同合作。

    面對周玉蔻追問，所以沒有業務衝突？吳釗燮沒有跟台灣駐外代表見面？跨足外交部業務？趙怡翔說，大家都非常和樂，而且是往共同目標推進。

