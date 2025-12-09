川普再對中國示好？ 沈榮欽：節節敗退令人唏噓

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

美國總統川普8日宣布，將放行輝達（NVIDIA）H200晶片出口到中國。川普與中國國家主席習近平10月底在韓國會面後，兩國關係出現緩和跡象。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，川普一連串對中國示好的舉措，連美國共和黨Tom Cotton等國會議員都感到不安，無論如何，截至目前為止，和很多川粉「好大一盤棋」的想像相反，川普明明一手好牌，卻在這波與習近平的對抗中節節敗退，令人唏噓。

沈榮欽在臉書PO文表示，川普再度展現對於中國的友好，不僅將「川普2.0」任內對於中國額外增加的關稅降低到20%，而且中國不用承諾鉅額對美投資或其他苛刻的條件，只需要將大豆採購恢復至中國杯葛前水準，以及暫停稀土出口管制措施一年；而且中國完全毋需更改任何稀土管制規定，一年後便可以繼續施行對稀土出口管制的「長臂管轄」；雙方領導人還承諾將彼此進行國事互訪，習近平對「川普2.0」的貿易戰的強硬措施可謂大獲全勝。

沈榮欽指出，川普承諾的還不只如此，一如傳聞答應習近平放寬拜登嚴格防範的半導體圍堵政策，果然川普先是放寬對於中國IC設計公司的EDA禁令，讓華為、中芯等中國半導體廠商受惠，現在更進一步允許，只要輝達付給美國政府25%稅金，就能向中國出口相當先進的H200晶片。《路透社》引述美國智庫「進步研究院」（Institute for Progress）的報告，H200效能是目前仍可合法出口中國的最先進晶片H20的近乎6倍，中國AI實驗室將有能力打造效能接近美國頂尖AI超級電腦的系統。

美國共和黨國會議員都感到不安，共和黨參議員 Pete Ricketts 與民主黨參議員 Chris Coons 等跨黨派議員正聯合提出《SAFE CHIPS Act》，希望限制川普繼續對中國半導體產業放寬管制，將限制川普政府未來兩年半內放寬管制中國取得AI晶片的規定。

沈榮欽直言，不令人意外的，習近平也在最近對於日本、台灣、菲律賓等鄰國更加強硬。不過在美國公佈以印太戰略為主、嚇阻台海衝突的新「國家安全戰略」後，希望情況能夠有所改變，無論如何，截至目前為止，和很多川粉「好大一盤棋」的想像相反，川普明明拿得一手好牌，卻在這一波與習近平的對抗中節節敗退，令人唏噓。

