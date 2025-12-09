為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院三讀》破壞海纜最高7年徒刑、罰1000萬

    2025/12/09 10:06 記者謝君臨／台北報導
    立法院長韓國瑜主持院會。（記者田裕華攝）

    立法院長韓國瑜主持院會。（記者田裕華攝）

    立法院院會今三讀通過「海纜七法」中的「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」修正案等3法，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年有期徒刑、罰1000萬元，並一律沒收犯案船隻。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

    針對修法緣由，經濟部長龔明鑫表示，因近年海底通訊海纜損壞事件頻繁發生，為避免海底電力電纜、輸氣管線及送水管線受不法侵害致影響電力、天然氣及自來水輸送及供應，確保民生服務、維護國家安全，經濟部於行政院指導下，提出「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」等修法草案。

    龔明鑫指出，本次修法有3大重點，包括：將海底電力電纜及送水管線納入法規保護範圍、新增過失犯刑罰規範；針對故意侵害海底電力電纜、輸氣管線及送水管線等犯罪態樣，明定犯罪用工具、船舶或其他機械設備沒收及處置機制。

    三讀通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備；自來水事業的海底送水管線、與公共安全有關的自來水事業取水、貯水、導水、淨水、送水、配水必要設施或設備；海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科1000萬元以下罰金。此外，新法也增訂對犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問所屬何人，一律沒收。

    過失犯部分，經濟部次長賴建信於草案初審時表示，過失犯與故意犯應有區別，過失刑度上考量比例原則，有可能是漁民、民眾或管理人員作業上過失。本次修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

    此外，院會也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件認定疑慮，請內政部於「海纜七法」通過前，將海纜及管道圖資對外公布，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，同時也有利於執法及移送檢調偵辦。

