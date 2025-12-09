為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「全民安全指引」首場宣講會登場 劉世芳到基隆慶安宮開講

    2025/12/09 10:16 記者俞肇福／基隆報導
    內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行。（記者俞肇福攝）

    內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳擔綱主講；內政部指出，本月起「台灣全民安全指引」（小橘書），將推廣防災宣導及全民安全觀念，期待透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災宣導以及全民安全的觀念。

    根據內政部日前記者會透露，每場預計號召200至300人參與；除了，首場在基隆慶安宮登場外，後續的場次包括雲林朝興宮、屏東慈鳳宮等，每個縣市都會擇定一間宮廟承辦，共有16場。

    內政部指出，宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式；由於非六都都是年長者、阿公阿嬤，因此這本手冊可能要經過說明，理解會比較清楚，而且每次天災等影響，都是偏鄉地區受損比較嚴重，他們的自救能力比較弱，因此內政部優先安排偏鄉或非六都的部分宣導。

    內政部表示，當前國際區域情勢複雜，台灣又位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，強化全民應變能力刻不容緩。透過宗教團體這一重要社區平台，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力，建構更加堅韌、安全的台灣。

