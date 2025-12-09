盤點黃國昌金流「三條線」 吳靜怡：他就站在正中央

吳靜怡發文指出，黃國昌的「清廉人設」已經快撐不住，從三條線、三個破口、三組人馬，就能串出一道指向黃國昌本人的金流主線。（資料照）

民眾黨主席黃國昌風波不斷，週刊今報導指出，檢調近日可能將約談凱思國際負責人李麗娟，此外黃國昌一名「姻親表弟」奉命代辦存款，視同李麗娟以外的第二道防火牆。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（9日）發文指出，黃國昌的「清廉人設」已經快撐不住，從三條線、三個破口、三組人馬，就能串出一道指向黃國昌本人的金流主線。

吳靜怡表示，第一條線是凱思國際，這個「狗仔大本營」專門跟監政敵、疑似收錢辦事，公司成立驗資的第一筆現金，是黃國昌妻子高翔的表弟帶著友人臨櫃存入現金，但表弟沒有持股、沒有職務、沒有任何關聯，卻要替凱思跑銀行。吳靜怡點出，更為關鍵的是凱思唯一股東李麗娟只是安親班老師，卻被增資後登記成1490萬的大股東，「這不是斷點，而是破口」。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡認為，若李麗娟被檢調突破心防，黃國昌的第一道防火牆會立刻瓦解。另外，臺雅集團匯入200萬元，時間點剛好對應黃國昌在立院質詢臺雅詐欺案，加上部分金流疑似回流黃國昌私人帳戶，讓北檢直接將他列為貪污被告。

吳靜怡提到，第二條線是求真民調，求真民調在柯文哲競選總統期間，疑有虛報或插股，求真總經理關智宇注資100萬元給凱思，求真還被指「寄生」前公司趨勢民調，拉政府標案。吳靜怡認為：「黃國昌穿針引線的角色，讓人聯想這是不是一場『權錢』交易的延伸？畢竟，民調公司注資狗仔基地，聽起來就耐人尋味。」

吳靜怡指出，第三條線是仁愛路億元豪宅，黃國昌說是「汐止老家拆掉才租屋」，但實際入住超過兩年，從高樓層搬到低樓層繼續住，同棟同社區每年百萬元以上的租金，和過去他高喊的居住正義形成巨大的反差。究竟是租屋還是有人供屋、金流從哪來，都應該查清楚資金來源是否和凱思金流有關。

吳靜怡強調，目前臺雅未否認對價、凱思未澄清收款，而李光昕長期掌控凱思大小事，包括狗仔派工、記帳、人力調度、租車、便當等，被稱為「凱思大帳房」，但是李光昕月底突然從桃園飛往香港後就未返台，現疑似在中國藏匿。

吳靜怡也提到，民眾黨內盛傳柯文哲早對黃國昌有戒心，甚至要求他簽下不干政的承諾書，柯黃直播時，柯還揶揄黃國昌「他快被抓去！」吳質疑：「站在金流正中央的辣個男人，到底還能撐多久？這早就不是政治問題，而是司法問題！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法