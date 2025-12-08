為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國小8歲學童被爆霸凌 高雄鹽埕綠營議員參選人紛表看法

    2025/12/08 23:59 記者黃良傑／高雄報導
    國小8歲學童被爆霸凌，高雄綠營議員簡煥宗呼籲媒體不應公審。（擷取自簡煥宗臉書）

    民進黨立委年僅8歲的兒子被爆國小霸凌，風波延續幾天，直至7日傍晚對方母親接受立委父親的誠摰道歉，宣布參選高雄市議員的民進黨里長林哲弘認為，社會生氣的對象是霸凌行為本身，而不是任何一個小孩的出生或背景。

    高雄市議員參選人、民進黨鹽埕區里長林哲弘表示，由此事件省思高雄這座城市還能多做什麼，讓下一個孩子不要再受傷？這起事件不是哪一位家長、哪一位候選人的問題而已，而是整個城市要一起面對的功課。

    同一選區的民進黨現任議員簡煥宗則認為媒體不應公審一個8歲小男孩，還把事情說成家醜、說成霸凌，在其臉書上反問大家「8歲的時候在幹嘛？」

    簡煥宗意有所指表示，一個8歲的小男孩跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯，變成媒體在公審一個8歲小男孩，畢竟他只是一個8歲小男孩！

    高雄市議員參選人、民進黨鹽埕區里長林哲弘認為應省思高雄這座城市還能多做什麼，讓下一個孩子不要再受傷。（記者黃良傑攝）

