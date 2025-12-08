亞太資通大賽頒獎 蕭美琴：致力推動台灣AI新十大建設

副總統蕭美琴（右2）強調，台灣將透過APICTA國際平台，鏈結各經濟體。（記者葛祐豪攝）

副總統蕭美琴今天（8日）傍晚南下高雄，出席2025亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards）頒獎典禮，她表示，台灣將持續運用創新和開放精神，加強跨國對話交流，並透過APICTA國際平台鏈結各經濟體，向世界展現台灣作為穩健、可信賴科技夥伴的決心，同時致力推動AI新十大建設。

數發部爭取APICTA Awards於12月5日至8日在高雄主辦，這也是暌違9年再度在台灣舉辦。今年競賽涵蓋人工智慧、智慧治理、醫療、教育、永續環境等多元領域，吸引逾200組參賽團隊、參賽作品達256件，台灣則推派43個團隊參賽。

蕭美琴出席頒獎典禮時說，台灣9年後再度主辦這項活動，以更成熟的科技實力、更強的產業聚落，及更開放且堅定的友誼為基礎，向世界展現台灣作為穩健、可信賴科技夥伴的決心。

蕭美琴強調，台灣將持續推動安全、開放與可治理的數位轉型，透過智慧國家方案，全面強化政府雲架構、資料治理機制與跨部會資安聯防體系；同時致力推動AI新十大建設，打造具有前瞻性與包容性的科技環境。

蕭美琴逐一頒獎給各組優勝學生，也期盼大家在競賽之餘，好好逛一下高雄夜市、品嘗夜市美食。

APICTA Awards是亞太區重要的數位創新活動，APICTA自1999年成立以來，已成為印太創新的重要節點，12個會員經濟體來自全球成長最快速的數位經濟區域，涵蓋東協及南亞。

