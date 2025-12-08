陳玉珍推助理費除罪化 前立院幕僚轟：幫貪污解套

前國會助理、桃園楊梅區議員參選人項柏翰。（項柏翰提供）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引爆基層助理不滿。前國會助理、桃園楊梅區議員參選人項柏翰痛批，面對貪汙問題，公開透明一直都是唯一的解方，國民黨卻選擇把黑幕蓋上，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要為了少數人的私利，犧牲掉台灣的民主法治基礎，讓助理勞動權益倒退數十年。

陳玉珍提案及林思銘等27位立委連署的「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

項柏翰指出，藍白陣營在立法院聯手強推惡法的慣例早已屢見不鮮，從引發憲政危機的國會擴權法案、癱瘓憲法法庭的「憲法訴訟法」，到荒腔走板一年三修的「財政收支劃分法」，國會亂象可謂層出不窮；如今，陳玉珍委員竟然試圖大幅放寬公費助理費的相關規範，不禁讓人質疑：「這難道是為了幫特定涉貪人士量身打造的『脫罪條款』嗎？」

項柏翰續指，陳玉珍提出的修法版本，核心問題在於將助理費改為由立委「統籌運用，免檢據核銷」。這種將公款直接轉入立委口袋而且完全不受監管的作法，不但荒謬，連立法院國會助理工會都罕見發出聲明稿譴責，指稱這次修法將使「現有的公費助理頓失制度保障」，是「直接把國會透明度蓋上黑布」。

項柏翰分析，翻開現行的助理名冊就可以發現，即便在現有制度下，仍有部分立委的公費助理人數不足五人，顯示「掛名」或「流動率過高」的問題早已存在。若依照陳玉珍的提案，未來連檢據核銷都免除，立委更可以名正言順地把助理費當成自己的私房錢。他質疑，這根本是變相鼓勵製造更多掛名助理，讓立委與助理間的權力關係更加不對等，完全和傅崑萁口中的進步法案相距甚遠。

「面對貪汙問題，公開透明一直都是唯一的解方，國民黨卻選擇把黑幕蓋上。」項柏翰強調，近期多起助理費詐領案已讓民眾對民代操守打上問號，陳玉珍此時卻提案要求經費免核銷，這不是司馬昭之心嗎？國民黨嘴上喊著監督政府，手裡卻忙著修法讓自己查無不法，這種雙重標準實在讓人嘆為觀止。

項柏翰強調，國會助理工作繁雜，掌握國家機敏資料，是立委問政的重要基石。真正的改革，應該是效法日本、英國等先進民主國家，建立完善的薪資分級與獨立監管制度，讓助理專業化、職業化，而非像陳玉珍這樣大開民主倒車。他呼籲，國民黨懸崖勒馬，不要為了少數人的私利，犧牲掉台灣的民主法治基礎，讓助理勞動權益倒退數十年。

