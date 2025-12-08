憂詐騙轉移平台 馬士元：暫限小紅書是防詐超前部署

詐騙案層出不窮，內政部次長馬士元今（15日）透露，政府正在推動3部打詐法案。（內政部提供）

小紅書因涉詐風險高，內政部命令暫行限制1年。內政部政務次長馬士元說，政府與Meta等4大業者合作打詐見效，預判詐騙集團將轉入不受管制、且用戶急遽攀升的小紅書，因此政府必須超前部署、控管風險，不能等詐騙案層出不窮時才處理。

針對小紅書上的詐騙樣態，馬士元指出，在其他平台出現的假投資、假網拍等各式詐騙樣態，在小紅書都有，不過，小紅書比較特別的是「智慧財產權詐騙」，像是假裝要合夥做生意，在取得台灣民眾的提案或設計後， 就偷取創意、原封不動地「複製」到中國開店，常讓台灣民眾求助無門。

請繼續往下閱讀...

內政部政務次長馬士元4日表示，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件、逾新台幣2.4億餘元，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

馬士元今天接受中央社專訪時指出，政府過去這段時間，積極圍堵各式詐騙手法，以降低民眾遭詐騙機率，並與Meta、Google、Line、Tiktok等4大業者合作，積極下架各類詐騙廣告。

馬士元以去年8月至今的統計表示，政府要求Meta下架11萬多則廣告、要求Google下架4000多個廣告、要求Line下架9萬多個涉詐帳號，TikTok也依要求下架1萬多則廣告；且政府幾乎每個月都會與4大平台開會，溝通問題與風險讓業者配合調整，例如24小時內下架詐騙廣告、提供犯罪帳號資訊與IP位置、Line還能提供追溯一定天數的紀錄，藉以協助政府追查犯罪集團。

馬士元說，政府與4大業者的合作已能見到成效，像是自去年8月至今，假買家騙賣家類型財損數量下降8成，假投資詐騙財損金額也下降7成；但他強調，詐騙集團不會坐以待斃、一定會轉移陣地，目前除了網購詐騙上升，第2個詐團轉進的「沃土」，就是不受管制的小紅書。

馬士元分析，在國際大型社群平台中，唯一能在兩岸毫無阻礙互通且不受管制的就是小紅書，光是去年，小紅書在台灣就增加100萬名用戶，目前總用戶數已達300萬名，且小紅書持續在各大社群媒體投放大量廣告，相信用戶數很快就會達到500萬名，勢必將成為詐騙集團的覬覦對象。

馬士元表示，小紅書在蒐集個資、逾越使用權限、掌握生物特徵等共15項資安檢測項目、全數違規，甚至會側聽、或將使用者跟其他社群平台互動資料傳回中國。這意味著，民眾的個人影像、聲音、電話號碼、電子郵件、金融資料等個資都會被「後台」掌握；儘管目前對可能使用方式尚不清楚，但倘若有天民眾被人工智慧（AI）假冒、冒名做出違法行為，乃至是出現「深偽」影片，台灣當事人被要求承擔責任，政府將無法幫忙。

馬士元說，有鑑於此，政府今年10月14日首度透過海基會發文，函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司針對詐騙案提出有效改善方案，但至今都沒有給予任何回覆。

馬士元強調，小紅書既不受中華民國法律管轄、也不跟政府溝通，尤其是當台灣民眾報案與小紅書有關的詐騙案時，小紅書根本無法配合偵辦；政府必須保護民眾金錢財物不受詐騙，無法容忍「自外於法」的行為，所以必須先採取停止解析及限制接取的預防性措施。

針對外界質疑以詐欺犯罪危害防制條例第42條「緊急事件」限制社群平台使用，有逾越比例原則之虞。馬士元說明，當時立法時就有說明，基於無法控管風險，針對無法追溯、偵辦的詐騙案時，就屬於緊急狀況。

他指出，或許目前小紅書相對其他平台，詐騙案量或財損數字不高，但如果以目前用戶增長速度與詐騙集團將轉進的趨勢來看，可預期未來詐騙案將會升高；因此政府必須超前部署、控管風險，不能等用戶到達500萬、或詐騙狀況層出不窮時，再來處理。

馬士元表示，「小紅書風險無限大，完全無法評估它的風險有多大」，且詐防條例42條並非只針對小紅書，而是從去年8月起至今，就已下架5.8萬件網頁或APP，這是普遍性作法；「小紅書不是第一件，也不會是最後一件」，或許很多人說不公平，但政府不處理小紅書，才是對合法業者及民眾的不公平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法