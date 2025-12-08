鄭麗文批賴清德「困獸之鬥」 吳崢：別東拉西扯先答「這3題」！

民進黨發言人吳崢。（資料照）

本報掌握，北京以「堅決反對賴清德軍購預算」等「三張門票」作為農曆年前後「鄭習會」的前提，國民黨主席鄭麗文今批評這是民進黨編故事、賴總統在做「困獸之鬥」；民進黨發言人吳崢受訪回應，其實鄭麗文不需要東拉西扯，只需要直接回答3件事：國民黨到底有沒有要封殺國防特別預算、刪除黨章反共條款、「一中各表」改成「各表一中」？

針對鄭麗文批評府院黨上下都要對付她一人，這是賴清德總統不被國際社會支持所做的「困獸之鬥」，吳崢表示，其實鄭麗文不需要東拉西扯，她到底有沒有打算在立法院封殺國防特別預算、刪除國民黨黨章的反共條款、配合中共將兩岸主張「一中各表」改成「各表一中」，直接回答這3件事，不用一直繞圈、玩文字遊戲、堆名詞，反而凸顯心虛不敢面對問題。

對於鄭麗文提及「台灣的國家安全不是軍購一個數字來決定的」，吳崢指出，國家安全確實需要透過各面向工作來確保，除了要強化國防實力外，也要跟民主盟邦建立更堅強的外交關係、分散經濟風險等，這都是賴總統上任提出的「和平四大支柱行動方案」，這些工作民進黨一直在做，遺憾的是，國民黨在各面向都站在台灣對立面、跟中共站在一起

吳崢說，當荷蘭、加拿大、美國等國會接連通過決議譴責中國錯誤引用聯大2758號決議主張台灣主權，我國立法院的決議卻遭國民黨反對，當國會要推動國防預算、國民黨反對，我國強化國安法制因應共諜滲透、國民黨也反對，國民黨已經淪為中共傳聲筒、附隨組織，這是台灣最大國安問題。

