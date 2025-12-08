為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    收入不穩！青農農退儲金投保率僅24％ 農業部：盼修法減農民負擔

    2025/12/08 18:30 記者林欣漢／台北報導
    農業部長陳駿季。（資料照）

    國民黨立委張嘉郡今（8）日指出，受到天災影響，農民的收入不穩定，如果賺不到錢，不只人力流失，農民退休儲金制度的政策美意也淪為空談。對此，農業部長陳駿季表示，希望調整制度讓農民少繳一點、政府多負擔一點，同時讓參加儲金制度的農民補助適度增加，以提高參與率。

    張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，農民退休儲金制度上路到現在，政府一直強調這是照顧農民的重大德政，但根據統計數據，農業部還是有很多努力空間，包含青農的就保率偏低等。張嘉郡表示，政府一對一的相對提撥是政策亮點，但農民的投保率低，政策就是失敗的，原因是收入不穩定，讓青農被迫要從事其他勞務。

    農業部希望改成六四比

    陳駿季表示，基本上農民退休儲金的修改是希望對農民的保障不變，但是讓農民負擔少一點、政府負擔多一點。陳駿季也指出，青農投保率僅24%，原因是收入不穩定，也揹很多貸款，如果能少繳一點保障一樣，青農的意願就會提高，因此農業部希望改成六四比，同時如果有參加農民儲蓄基金制度，其他政策補助都可適度加碼，減輕農民的負擔。

